Ronaldo tjener ikke bare milliarder på at spille fodbold i Saudi-Arabien.

Han gør også noget andet, han elsker virkelig meget – scorer mål.

Lørdag aften tog den portugisiske verdensstjerne et stort skridt mod at blive topscorer i ligaen i det stinkende rige land, da han lavede alle tre mål i Al Nassrs sejr over Damac.

Den første kasse satte han ind på straffespark, og inden holdene var gået til pause, havde Ronaldo også lavet de andre to mål.

Dermed tog Ronaldo et stort spring på topscorerlisten, da han nu har scoret otte mål i ligaen og kun er fem mål fra at blive nummer et på listen.

Den føres i øjeblikket af holdkammerat Anderson Talisca.

Men 38-årige Ronaldo har kun spillet fem kampe og er ny straffesparksskytte i klubben.

Så mon ikke han tager titlen i sidste ende.