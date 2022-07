Lyt til artiklen

Cristiano Ronaldos transfersaga fik endnu et twist fredag.

Den portugisiske verdensstjerne skulle nemlig havde meddelt, at han ikke vil være i Manchester United efter blot en enkelt sæson i klubben. Herefter er der kommet en noget overraskende klub på banen i jagten på Ronaldos underskrift.

The Athletic melder, at det er Sporting Lissabon, som er på jagt efter Ronaldo. Klubben Ronaldo fik sit store gennembrud i skulle angiveligt have afholdt møder med den portugisiske stjernes agent, Jorge Mendes, men det rygte skyder hovedpersonen selv nu ned.

Det sker på en noget uortodoks måde, da Ronaldo selv har valgt at kommentere en fansides Instagram, der har skrevet om det samme rygte.





»Det er umuligt at gå bare én dag uden at tale om mig. Ellers tjener medierne ingen penge. De ved, at de ikke kan få folks opmærksomhed, hvis de ikke lyver. Klø på, for måske lykkes I en dag med at lave en rigtig historie, skriver Cristiano Ronaldo i en kommentar til fansiden 'cristianoronaldoish'

Selvom Ronaldo i den grad skyder rygtet om et skifte hjem til Portugel ned, florerer der fortsat mange rygter om superstjernen.

Han er blandt andet blevet rygtet til et noget opsigtsvækkende skifte til Atlético Madrid.

Årsagen til Ronaldos angivelige beslutning om at ville forlade Manchester United er, at angriberen ønsker at spille Champions League i den kommende sæson.

Cristiano Ronaldo var i denne uge tilbage fra ferie, efter han ikke var med på holdets træningslejr. Da han vendte tilbage træningen var det til stor mediebevågenhed.