Cristiano Ronaldo har netop vundet Ballon d'Or for femte gang i karrieren - men portugiserens markedsværdi følger ikke med.

Sådan lyder vurderingen fra statistikkerne hos CIES Football Observatory, der hver januar kalkuler værdien af spillerne i de fem største ligaer i Europa.

Real Madrid-esset er her langt, langt nede på listen som nummer 49 på over de dyreste fodboldspillere i verden. Hans værdi opgøres til 80,4 millioner euro (598 millioner kroner)

Det er 2,5 gange mindre (!) end listens nummer et, som statistikkerne fra Cies Football Observatory vurderer til at være Neymar - med en værdi af 213 millioner euro (1,586 milliarder kroner). Hvilket svarer nogenlunde til den pris, som PSG i sommer måtte betale for brasilianeren i FC Barcelona.

De følgende på listen er Lionel Messi og Harry Kane, mens Philippe Coutinho, der netop angiveligt er blevet den næstdyreste spiller nogensinde må nøjes med en plads som nummer 16 på denne liste.

Og selv Christian Eriksen ligger et pænt stykke foran Cristiano Ronaldo på listen.

Den danske landsholdsspiller klemmer sig ind på en 29. plads, hvor hans værdi opgives til at være 98,4 millioner euro (732 millioner kroner)

Når listen gøres op bliver der taget højde for blandt andet alder, position, kontraktlængde, præstation og landsholdsstatus.

Top 100 sluttes i øvrigt af med en anden dansker, for her bliver lige akkurat plads til Andreas Christensen. Han vurderes til at have en værdi af 50,2 millioner euro (373 millioner kroner)

Her er top 10 over verdens mest værdifulde fodboldspillere:

Neymar: 213 millioner euro (1,586 milliarder kroner) Lionel Messi: 202,2 millioner euro (1,505 milliarder kroner) Harry Kane: 194,7 millioner euro (1,450 milliarder kroner) Kylian Mbappe: 192,5 millioner euro (1,433 milliarder kroner) Paulo Dybala: 174,6 millioner euro (1,3 milliarder kroner) Delle Alli: 171,3 millioner euro (1,275 milliarder kroner) Kevin de Bruyne: 167,8 millioner euro (1,250 milliarder kroner) Romelu Lukaku: 164,8 millioner euro (1,227 milliarder kroner) Antoine Griezmann: 150,2 millioner euro (1,119 milliarder kroner) Paul Pogba: 147,5 millioner euro (1,098 milliarder kroner)