Et greb i skridtet i forbindelse med en jubelscene.

Det koster Cristiano Ronaldo en bøde på 20.000 euro (150.000 kroner) - hvilket nok er et greb i lommen for superstjernen. Det skriver Sky Sports.

Men uanset hvad, så skal der betales ved kasse ét, da Uefa har besluttet, at det var særdeles upassende, at Ronaldo fejrede en af sine scoringer mod Atletico Madrid i Champions League-1/8-finalen med at tage sig til skridtet.

Den aparte jubelscene var en hånende hilsen til Atletico Madrids kontroversielle træner, Diego Simeone, som jublede på en tilsvarende måde i det første opgør, som de to hold spillede, hvor Madrid-klubben vandt.

Cristiano Ronaldo straffes for denne jubelscene. Foto: ALESSANDRO DI MARCO

Diego Simeone fik også en bøde for sin jubel. Den var dog kun på 17.000 euro, hvilket svarer til 125.000 kroner.

Ronaldo bliver ikke yderligere straffet, så han vil være til rådighed for Juventus i den kommende kamp i Champions Leagues kvartfinaler mod Ajax Amsterdam den 10. april.

Det er vigtigt for italienerne, for de kan takke Ronaldo for, at spanierne blev sparket ud efter lidt af et comeback i returopgøret i Torino i 1/8-finalen.

Juventus tabte den første kamp i Madrid med 0-2, men portugiseren sørgede med et hattrick for, at Juventus gik videre.