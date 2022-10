Lyt til artiklen

Cristiano Ronaldo ligner en færdig mand i Manchester United.

Verdensstjernen er blevet straffet af manager Erik ten Hag, efter han forlod bænken før tid mod Tottenham i protest over, at han ikke var kommet på banen.

Stuntet blev fanget af tv-kameraerne, mens resten af United-holdet var på vej mod en flot 2-0-sejr.

Nu er han udelukket fra truppen mod Chelsea og skal træne alene som straf for sine handlinger.

Og er den en vej tilbage herfra? Næppe, mener B.T.s fodboldkommentator Lasse Vøge.

»Han er 37 år! Men opfører sig som en syvårig. Det er uværdigt både for Ronaldo og for klubben. Og det vil være overraskende, hvis ikke parterne senest til vinter siger tak for denne gang,« siger han om situationen.

»I Ronaldos verden handler alt kun om én ting - Cristiano Ronaldo.«



»Manchester United har i 10 år snappet efter vejret og været en skygge af den storhed, der gjorde klubben til verdens største og vigtigste sportsbrand.



Endelig - efter utallige ydmygelser - kan fansene begynde at drømme igen. Men med få minutter tilbage af en flot hjemmesejr, vælger Ronaldo så, at det hele skal handle om hans sårede stolthed. Det er utilgiveligt,« lyder konklusionen.

Ronaldo kom tilbage til klubben, hvor han fik sit gennembrud, i sommeren 2021. Han har kontrakt frem til næste sommer, men allerede i det seneste transfervindue var der rygter om en afsked.

De rygter har blot fået mere liv de seneste dage.

Ronaldo har selv reageret på episoden på Instagram, hvor han hverken italesætter straffen eller sine handlinger.

'Lige nu føler jeg bare, jeg skal arbejde hårdt på Carrington (Uniteds træningsanlæg, red.), støtte mine holdkammerater og være klar til alt i kampene. At give efter for presset er ikke en mulighed. Det var det aldrig. Dette er Manchester United, og sammen vil vi stå. Snart er vi sammen igen,' lyder det kryptisk og langt i beskeden.