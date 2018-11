Manchester Uniteds 2-1-sejr var en gave fra Juventus, mener den tidligere United-spiller Cristiano Ronaldo.

Den tidligere Manchester United-spiller Cristiano Ronaldo var tilsyneladende ikke voldsomt imponeret over sit tidligere hold, der onsdag aften gæstede Ronaldos nye mandskab, Juventus, i Champions League.

Manchester United vandt kampen 2-1, men ifølge Ronaldo var der mere tale om en foræring fra hjemmeholdet end en god indsats af gæsterne.

»Vi dominerede kampen og skabte masser af chancer til at få den afgjort.«

»Manchester gjorde nærmest intet for at vinde kampen. Men jeg vil ikke tale om, at det var held. Det var mere en gave fra os,« siger Ronaldo efter kampen ifølge Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

Portugiseren havde bragt Juventus foran med 1-0 med en flot flugter, inden Manchester United med to sene scoringer fik vendt resultatet.

Det er dog fortsat italienerne, der topper Champions Leagues gruppe H.

»Det er aldrig godt at tabe en kamp, men det her var formentlig det bedste tidspunkt at tabe på for os. Vi ligger stadig på førstepladsen, og jeg er sikker på, at vi nok skal kvalificere os som etter,« siger Ronaldo.

Juventus har ni point på førstepladsen i gruppe H. Manchester United er toer med syv point foran Valencia, der har fem point.

På sidstepladsen i gruppen ligger Young Boys med et enkelt point.

Onsdagens nederlag til Juventus var det første i sæsonen til Ronaldo og co.

Holdet, der har vundet den italienske Serie A de seneste syv sæsoner, topper den hjemlige liga med 31 point efter 11 kampe.

/ritzau/