Sampdoria fik underkendt et mål i overtiden efter et videogennemsyn, da Juventus vandt 2-1 på to Ronaldo-mål.

Med to scoringer mod Sampdoria fik Cristiano Ronaldo lørdag Juventus tilbage på vinderkurs i den italienske Serie A.

På hjemmebane vandt ligaens suveræne førerhold med 2-1 over Sampdoria, der var uden danske Joachim Andersen i midterforsvaret, da han afsonede karantæne.

Onsdag måtte Juventus nøjes med uafgjort i udekampen mod Atalanta, men lørdag eftermiddag var alt tilbage ved normalen til trods for en dramatisk afslutning, hvor Sampdoria fik underkendt et mål.

Efter mindre end to minutter sneg Ronaldo bolden ind ved den fjerne stolpe til 1-0 med et lumsk langskud.

En halv time senere fik gæsterne fra Genoa udlignet til 1-1 på et straffespark, efter at bolden havde ramt en Juventus-arm i straffesparksfeltet. Fabio Quagliarella hamrede udligningen ind midt i målet.

Efter en times spil var det så Sampdorias tur til at begå straffespark - også her ramte et indlæg en arm i feltet.

Cristiano Ronaldo løftede bolden op og placerede den midt i målet til 2-1.

Portugiseren, der kom til Juventus fra Real Madrid før denne sæson, er oppe på 14 scoringer i Serie A, hvor han er topscorer.

I overtiden fik Sampdoria bolden i mål, men efter et VAR-gennemsyn valgte dommeren at annullere scoringen.

Juventus topper ligaen med 53 point - 12 mere end Napoli på andenpladsen. Napolitanerne har dog en kamp til gode.

Sampdoria indtager femtepladsen med 29 point.

/ritzau/