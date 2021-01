Cristiano Ronaldo kunne onsdag kalde sig for den mest scorende fodboldspiller i verden med 760 mål, men den rekord sætter det tjekkiske fodboldforbund nu spørgsmålstegn ved.

De mener, at Cristiano Ronaldo mangler hele 61 mål, før han kan kalde sig for målkongen.

Cristiano Ronaldo scorede ellers onsdag aften mod Napoli, og er derfor oppe på 760 mål i sin professionelle karriere og således passerede han den tjekkiske angriber Josef Bicans legendariske rekord på 759 mål.

Nu slår det tjekkiske fodboldforbund tilbage. De dykkede dybt ned i historien torsdag og mener nu, at Bican scorede mere end 759 mål gennem hele sin karriere.

The best goalscorer in football history?



The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.



Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p — Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021

På Twitter har de lagt en video op, hvor lederen af det tjekkiske historie- og statistikudvalg, Jaroslav Kolár, siger, at Ronaldo ikke er den mest scorende gennem tiden.

Kolár hævder, at han har fundet en glemt sæson, der trækker Bican op på 821 mål.

Hvis fundet viser sig at være sandt, mangler Ronaldo således 61 mål, før han kan kalde sig målkongen.

»Det betyder, at Cristiano Ronaldo ikke er den højest scorende fodboldspiller nogensinde. Han skal arbejde hårdere for at slå rekorden,« siger Kolár.

De mest scorende fodboldspillere i verden 1. Cristiano Ronaldo: 760 mål. 2. Josef Bican: 759 mål. 3. Pelé: 757 mål. 4. Romario: 743 mål. 5. Lionel Messi: 719 mål. 6. Ferenc Puskas: 706 mål. 7. Eusebio: 615 mål. 8. Ferenc Deak: 558 mål.

Josef Bican blev født 25. september 1913 i Wien.

Han startede sin karriere i Rapid Wien, før turen gik videre til Admira, men det var i SK Slavia Prague, at Bican skrev sig ind i historiebøgerne.

Bican står noteret for 602 mål i 210 kampe for SK Slavia Prague.

Josef Bican døde i 2001 – 88 år gammel.