Det kan godt være, at Lionel Messi er verdens bedste fodboldspiller, men det er Cristiano Ronaldo, som griner mest, når der skal kigges på indtjeningen.

Nye tal fra Forbes viser, at portugiseren er den fodboldspiller i verden, der ifølge den anerkendte årlige liste har lavet flest penge.

Juventus-stjernen kunne registrere hele 85 millioner pund, 703 millioner kroner, i indkomst, hvor Lionel Messi måtte 'nøjes' med 84 millioner pund, hvilket svarer til 695 millioner kroner.

Ingen af de to superstjerner overgår dog tenniskongen Roger Federer.

Schweizeren er den første tennisspiller, som topper Forbes' liste med en formue på 86 millioner pund, 711 millioner kroner, i indtjening i det år, listen bliver opgjort.

Noget af årsagen til, at han overgår Ronaldo og Messi, skal findes i, at coronakrisen tog overordentligt fat i fodboldspillernes lønninger.

På sidste års liste lå Federer femmer.

Men mon ikke, de alle tre synes, de klarer den ok økonomisk? Ronaldo har i hvert fald for nylig vist sit overskud ved at give et dansk firma en håndsrækning, der er til at tage og føle på.