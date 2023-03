Lyt til artiklen

Da EM-kvalifikationskampen mellem Portugal og Liechtenstein blev fløjtet i gang torsdag aften, skrev Cristiano Ronaldo historie på ny.

Den portugisiske anfører spiller i øjeblikket sin landskamp nummer 197 i karrieren. Det betyder, at han passerer Bader Al-Mutawa fra Kuwait, der inden aftenens kamp havde rekorden sammen med Ronaldo på 196 kampe.

I forvejen er Cristiano Ronaldo indehaver af den fornemme rekord med flest scorede landskampsmål.

Hele 118 af slagsen er det blevet til, hvor den iranske legende Ali Daei er nærmest på listen med 109 mål.

Ronaldo og Portugal fik mere at juble over, da de kort efter startfløjtet bragte sig foran mod miniputnationen.

Efter blot otte minutters spil bragte Bayern München-backen Joao Cancelo hjemmeholdet i front.

Stillingen er i skrivende stund fortsat 1-0 til Portugal.

Rekorden for flest landskampe på kvindesiden er dog en rekord, som Ronaldo ikke er i nærheden af at kunne opnå samme antal af. Absurde 354 landskampe blev det til for amerikanske Kristine Lilly i perioden 1987 til 2010.