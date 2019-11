Dommen var nådesløs over Cristiano Ronaldo.

»Han er en stor mester, det modsiger ingen. Men han har ikke driblet forbi nogen i de seneste tre år,« sagde Fabio Capello.

Ordene fra den tidligere toptræner faldt, efter at Juventus-træner Maurizio Sarri for anden kamp i træk skiftede Cristiano Ronaldo ud i anden halvleg - begge gange på tidspunkter, hvor det italienske tophold jagtede mål og sejr.

»I øjeblikket spiller han ikke op til sit bedste, og det er normalt at erstatte ham. Sarri behøver ikke være modig er for at tage den beslutning,« vurderede Fabio Capello videre i studiet hos Sky Sports Italia.

Der var dog mere til historien end bare (endnu) en udskiftning.

Det italienske medie kunne supplere med at fortælle, at Cristiano Ronaldo ikke bare var blevet skiftet ud allerede i det 55. minut med en utilfreds mine, han gik også direkte i omklædningsrummet. Og: Så forlod han Allianz Stadium, inden holdkammeraterne overhovedet havde spillet færdigt mod AC Milan.

Tre minutter før sidste fløjt skulle han have forladt Juventus-hjemmebanen.

Også det havde Fabio Capello en kommentar til.

Cristiano Ronaldo (th.) blev erstattet af Paulo Dybala. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Cristiano Ronaldo (th.) blev erstattet af Paulo Dybala. Foto: MARCO BERTORELLO

»Det er ikke pænt, når han ikke sætter sig på bænken og har en diskussion med Sarri. Man skal også være en stor mester, når man bliver skiftet ud: Ikke kun når det går godt. Han må respektere holdkammeraterne,« sagde den tidligere træner.

Juventus-træner Maurizio Sarri blev efter kampen spurgt til 'Cristiano Ronaldo-sagen'.

Lige som efter midtuge-opgøret i Champions League blev udskiftningen forklaret med en ulmende skade hos CR7.

»Jeg har intet problem med Cristiano. Han burde blive takket for at stille sig selv til rådighed, selv om han ikke var i bedste forfatning. I den seneste måned har han haft problemer med knæet, og det giver problemer for ham,« sagde Maurizio Sarri:

Cristiano Ronaldo gik direkte i omklædningsrummet efter udskiftningen. Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Cristiano Ronaldo gik direkte i omklædningsrummet efter udskiftningen. Foto: MASSIMO PINCA

»Det vigtigste er, at han er til rådighed. Hvis han bliver sur, når han bliver skiftet ud, er det en del af spillet. Det er kun naturligt, at en spiller bliver irriteret over at skulle forlade banen, især når han har kæmpet så hårdt for at komme på banen. Alle spillere, der forsøger at gøre deres bedste, har mindst fem minutter, hvor de er irriterede over at være blevet skiftet ud. En træner ville i virkeligheden blive mere bekymret, hvis spilleren ikke virkede irriteret.«

Juventus-træneren blev også spurgt til Cristiano Ronaldos tidlige exit fra stadionet.

»Respektløs over for sine holdkammerater? Jeg ved det ikke. Hvis det er sandt, at han tog afsted, inden afslutningen på kampen, skal det løses med holdkammeraterne,« lød det dog fra Maurizio Sarri.

Juventus ligger med sejren nummer et i Serie A. Holdet har under Maurizio Sarri endnu ikke tabt en turneringskamp. Søndagens kamp mod AC Milan blev vundet med 1-0, hvor målet blev scoret af Cristiano Ronaldos afløser, Paulo Dybala.