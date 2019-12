Cristiano Ronaldo scorede to mål, da Juventus på hjemmebane slog Udinese med 3-1 i den italienske liga.

Juventus generobrede førstepladsen i Serie A søndag eftermiddag, og Cristiano Ronaldo stod for to af målene, da hjemmeholdet fra Torino vandt med 3-1 over Udinese.

Tilværelsen i toppen af tabellen kan dog være kortvarig, da Inter senere søndag kan overhale Juventus, hvis Inter tager en sejr på udebane over Fiorentina.

Udinese, der havde Jens Stryger Larsen med fra start, kunne ikke stille meget op mod det stærke hjemmehold, og nederlaget betød, at klubben blev på 15 point efter 16 kampe og ligger på 17.-pladsen lige over nedrykningsstregen.

Allerede efter ni minutter satte Ronaldo gang i målscoringen. En clearing fra Udinese-forsvaret røg direkte ud til den portugisiske stjerne, der kom stormende mod bolden og hamrede den fladt i mål.

Med små ti minutter til pause var angriberen igen på pletten, da han blev spillet fri i dybden af Gonzalo Higuain, og Ronaldo fik med førsteberøringen bolden i kassen.

I halvlegens tillægstid var det så forsvarsspilleren Leonardo Bonucci, der headede bolden i mål efter et hjørnespark, og Juventus gik til pause komfortabelt foran med 3-0.

Det var der ikke meget, gæsterne fra Udinese kunne gøre ved i anden halvleg.

Juventus styrede generelt spillet, og Ronaldo havde flere gange mulighed for hattrick, men manglende den sidste skarphed.

I det sidste minut af tillægstiden lykkedes det dog for gæsterne at pynte på resultatet, da Ignacio Pussetto fik sidste fod på bolden i et tøvende Juventus-forsvar.

Det ændrede dog ikke på, at hjemmeholdet til sidst kunne sætte tre point ind på kontoen.

/ritzau/