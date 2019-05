Også du, Lionel Messi? Enhver superstjerne med respekt for sig selv skal da have det - sit eget tøjbrand!

Det gælder altså nu også FC Barcelonas fodboldmagiker, Lionel Messi, som har en tøjkollektion på vej, og dermed ikke vil stå tilbage for Cristiano Ronaldo og David Beckham.

Ifølge den spanske sportsavis AS har argentineren lavet et samarbejde med GInny Hilfiger, som er søster til den amerikanske stjernedesigner Tommy Hilfiger.

Det bliver Lionel Messis 25-årige søster, Maria Sol, som bliver den primære kreative drivkraft i projektet, som skal producere modetøj til mænd med et ‘sporty’ udtryk.

Mode-eventyret er seneste eksempel på, at Lionel Messi gerne vil gå i beddene på sin evige rival på banen, Cristiano Ronaldo, som er kendt for nærmest at skamride sit navn i branding af produkter - alt fra undertøj over hoteller til... egyptisk stål.

Næste år åbner der eksempelvis en Lionel Messi-forlystelsespark i Kina, ligesom Messi har indgået et samarbejde med det verdenskendte show-koncept Cirque de Soleil.

Den 31-årige FC Barcelona-10’er, som fem gange er kåret som verdens bedste, er verdens bedst betalte fodboldspiller med en årsløn på mere end 210 millioner kroner.

Tøjkollektionen vil blive solgt via onlineportalen ‘The Messi Store’. Et begrænset antal af tøjet vil blive signeret af fodboldstjernen.