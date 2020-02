Cristiano Ronaldo scorede for tiende ligakamp i træk for Juventus, som ude tabte 1-2 til Verona i Serie A.

Juventus skabte yderligere spænding i Serie A, da ligaens tophold lørdag aften tabte 1-2 ude mod Verona.

Hjemmeholdet sikrede sejren på et straffespark fem minutter før tid efter at have udlignet et kvarter før tid.

Dermed ligger Juventus fortsat på førstepladsen med 54 point, men Inter og Christian Eriksen kan udligne afstanden med en sejr søndag i lokalbraget i Milano mod Milan, da Inter er tre point efter på andenpladsen.

Det tegnede ellers positivt, da Cristiano Ronaldo bragte Juventus foran 1-0 25 minutter før tid og satte rekord i klubben med flest kampe i træk med scoringer.

Ronaldo har nu scoret i ti kampe i træk i Serie A, mens David Trezeguet i 2005 scorede i ni kampe i træk for klubben.

Lazio har 50 point på tredjepladsen, mens Atalanta nåede på 42 point på fjerdepladsen, da klubben slog Fiorentina 2-1 på udebane. Det var første gang i 27 år, at Atalanta sejrede i ligaen ude mod klubben fra Firenze.

Verona testede flere gange Juventus i kampens indledning, men Juventus svarede igen, og Douglas Costa hamrede bolden på overliggeren. Men det var hjemmeholdet, der først vandt vej til netmaskerne.

Marash Kumbulla, der på kampdagen fyldte 20 år, steg til vejrs og troede, at han havde bragte Verona foran 1-0 på et hovedstød. Men VAR annullerede efterfølgende fødselarens scoring.

Så begyndte Ronaldo at vågne. Portugiseren sendte først bolden på den ene stolpe, og derefter afsluttede han snert forbi målet udefra, hvorefter han forsøgte sig med et hovedstød.

Første halvleg endte dog uden scoringer. Men efter 65 minutter slog Ronaldo så til med sit rekordmål. Portugiseren satte selv et angreb i gang fra egen banehalvdel og endte med at komme fri alene med Veronas forsvarsspiller Amir Rrahmani.

Ronaldo bevarede overblikket og fik passeret keeper Marco Silvestri til 1-0.

Føringen holdt til det 76. minut. Da betød et fejlindgreb af Miralem Pjanic, at hjemmeholdets Fabio Borini slap igennem og udlignede til 1-1.

Så måtte der VAR til igen. Det betød et straffespark til hjemmeholdet fire minutter før tid, da dommeren vurderede, at Leonardo Bonucci havde hånd på bolden i feltet.

Giampaolo Pazzini udnyttede muligheden og sikrede med sin scoring Verona sejren.