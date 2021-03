Et opsigtsvækkende Cristiano Ronaldo-skifte tilbage til Real Madrid har det seneste døgn floreret overalt i fodboldverdenen.

Rygtet begyndte fredag aften, da den kendte journalist Josep Pederol ifølge AS kunne berette, at superstjernens agent, Jorge Mendes, har været i kontakt med Real Madrid om et skifte, fordi Ronaldo vil tilbage.

Dagen derpå kan selvsamme AS berette nyt om, hvad det vil koste kongeklubben at få den 36-årige fortabte søn hjem.

Real Madrid solgte ifølge AS i 2018 Ronaldo til Juventus for 102 millioner euro, 758 millioner kroner, og nu kan den spanske klub få lov at få ham tilbage, hvis de lægger et væsentligt lavere beløb – 29 millioner euro, 215 millioner kroner.

Ronaldo kan være på vej tilbage til Real. Foto: HANDOUT

Samtidig vil Juventus ifølge bulletinerne gerne slippe for hans enorme løn i et år endnu, som hans kontrakt løber med italienerne.

Alderen taget i betragtning er prisen på Ronaldo stadig meget høj, men verdensstjernen ville hurtigt kunne generere den slags penge i den kommercielle afdeling i Real Madrid, og når han selv vil skifte tilbage, kigger Real Madrid naturligvis på muligheden.

»Alle ved, hvad Cristiano betyder for Madrid, hvad han har opnået her, og hvad vi tænker om ham. Alt, hvad han gjorde her, var storslået. Men lige nu er han Juventus-spiller, og jeg kan ikke sige mere end det. En masse ting er blevet sagt, men vi er nødt til at vise respekt,« siger Real Madrid-træner Zinedine Zidane til AS.

Cristiano Ronaldo, som scorede 450 mål i den hvide trøje, blev hentet til Italien for at vinde Champions League med Juventus, men det er ikke lykkedes i de tre første år, og nu kan han være på vej tilbage til Spanien.