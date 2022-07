Lyt til artiklen

Der har været store spekulationer omkring Cristiano Ronaldos fremtid.

Og i de seneste par dage peger pilen mod et Manchester United-exit.

Nu puster den altid velinformeret transferjournalist Fabrizio Romano endnu mere til ilden.

For Cristiano Ronaldo ser ikke ud til at rejse med United-truppen til Bangkok, hvor Premier League-klubben skal spille sig varm inden starten på den kommende sæson.

'Cristiano Ronaldo vil ikke være en del af Manchester United-truppen til starten af pre-season tour. Han rejser ikke til Bangkok i morgen,' skriver Romano og fortsætter:

'Man United accepterer at give Cristiano ekstra fri til at håndtere personlige/familieproblemer.'

Hvad de personlige problemer dækker over, vides ikke.

Ifølge den store britiske avis The Times og andre medier, har det 37-årige angrebsfænomen bedt klubben om at lade ham smutte, hvis der kommer et fornuftigt bud på ham.

The Times skriver, at portugiseren mener, at han har tre-fire gode år mere i sig. Og dem skal han ikke spilde på at spille i Europa League, som er tilfældet for Manchester United efter sommerferien.

Napoli, Chelsea og Bayern München meldes interesserede i at hente Ronaldo, som har spillet med i Champions League i imponerende 19 sæsoner i streg. Her har han scoret 140 mål i 183 kampe. Det er naturligvis rekord.