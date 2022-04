Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo og hans kæreste Georgina Rodriguez meddelte i denne uge, at de havde mistet deres nyfødte søn under fødslen af parrets tvillinger. Det var kun datteren, der overlevede.

Tragedien fik hele fodboldverden til at reagere med stor støtte, og det kom allerstørst til udtryk under tirsdagens kamp mellem ærkerivalerne Liverpool og Manchester United.

Her var Ronaldo ikke med for United grundet de tragiske omstændigheder, men det forhindrede ikke rivalerne fra Liverpool i at hylde Ronaldo med stående klapsalver i det syvende minut. Samme tal som Ronaldos spillernummer.

Du kan genopleve øjeblikket i videoen ovenover.

Foto: JUAN MEDINA Vis mere Foto: JUAN MEDINA

Og nu reagerer Ronaldo på det store øjeblik.

'Én verden... én sport... én global familie. Tak, Anfield. Min familie og jeg vil aldrig glemme dette øjeblik af respekt og medfølelse,' skriver Ronaldo på Instagram.

Det var mandag, at Ronaldo måtte dele den tragiske besked med omverdenen.

'Det er med dybeste sorg, at vi må annoncere, at vores babydreng er gået bort. Det er den værste sorg, man som forældre kan føle.'

'Kun fødslen af vores pige giver os styrke til at gennemleve dette øjeblik med håb og glæde,« lyder det videre i parrets statement, hvor de takker lægerne og sygeplejerskerne, som har hjulpet dem i den svære tid.'

'Vi er alle knuste over dette tab, og vi beder jer venligst om at respektere vores privatliv i denne svære tid. Vores babydreng, du er vores engel. Vi vil altid elske dig,' skrev han i en medddelelse på Instagram.

Ronaldo var ikke med i kampen mod Liverpool, men han er ifølge engelske medier allerede tilbage i træning hos United.