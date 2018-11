AC Milans unge stortalent Raoul Bellanova ville ikke gå glip af muligheden for en selfie med selveste Cristiano Ronaldo, selv om hans hold søndag aften tabte 0-2 hjemme til Juventus.

Så den 18-årige italiener sneg sig ind i Juventus-omklædningsrummet og fik sig et billede med det portugisiske fodboldfænomen.

Men han fik også mere end det.

For yderst uheldigt for Bellanova var flere af Juventus-spillerne i samme øjeblik på vej i bad. Klik nedenfor og se billedet:

Og så fik kameraet også fanget en komplet nøgen Giorgio Chiellini, der traskede forbi i baggrunden. Og den italienske superforsvarer havde absolut ingen anelse om, at han var ved at blive foreviget i sit fødselskostume.

Billedet af de to poserende fodboldstjerner og den nøgne Chiellini gik straks viralt på de sociale medier. I sådan en grad, at Raoul Bellanova nu har udsendt en officiel undskyldning til den 34-årige Juventus-stjerne.

»Jeg er meget ked af, at det er kommet på sociale medier, og jeg undskylder først og fremmest over for Giorgio Chiellini,« skriver Bellanova i et opslag på sin Instagram-profil og fortsætter:

»Det var ikke min hensigt. Og jeg forsikrer ham og alle fodboldfans om, at det bare var meningen, at jeg fik taget et foto med en stor mester.«

Vis dette opslag på Instagram Sono profondamente dispiaciuto per quanto uscito sui social in queste ore. Mi scuso prima di tutto con Giorgio Chiellini, non era mia intenzione. Assicuro a lui e a tutti i tifosi di calcio che ho solo fatto una foto con un grande campione, ma non ho postato nulla sui miei social, nulla ne sul mio profilo ne sulle mie storie e tantomeno lo avrei fatto dopo una sconfitta, il sorriso della foto è per aver realizzato un piccolo sogno. Ho fatto l'unico errore, di cui mi pento, di aver condiviso la foto con alcuni amici, i quali l’hanno condivisa, senza averla prima controllata. Et opslag delt af Raoul Bellanova (@raoulbellanova) den 12. Nov, 2018 kl. 8.48 PST