Juventus hylder torsdag klubbens stjerne Cristiano Ronaldo efter hovedstødsmål i 2-1-sejr over Sampdoria.

Cristiano Ronaldo er kendt for at have en stor springkraft, når fodboldstjernen forsøger at pande til bolden.

Onsdag aften nåede Juventus-angriberen op i 2,56 meters højde, da han headede sit hold foran med 2-1 på et oplæg fra Alex Sandro i en sejr med samme cifre over Sampdoria i Serie A.

Torsdag bliver portugiseren hyldet på Juventus' hjemmeside.

- Da han fløj op i luften, hvor han tilsyneladende hang i et splitsekund, nåede han en højde på 2,56 meter, da hans hoved ramte bolden.

- Han hoppede 71 centimeter fra jorden og scorede sit 11. hovedstødsmål som Juventus-spiller, skriver klubben.

På Twitter gør fodboldfans opmærksom på, at portugiseren angiveligt førhen har sprunget højere.

Juventus topper Serie med 42 point for 17 kampe. Inter har på andenpladsen 39 point for en kamp færre.

/ritzau/