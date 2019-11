Cristiano Ronaldo slog efter Portugals landskamp fast, at han ikke er på kant med sin træner i Juventus.

Cristiano Ronaldo var søndag med til at spille Portugal til EM-slutrunden med en 2-0-sejr ude over Luxembourg.

Dermed er Portugal klar til at forsvare titlen, når der næste sommer spilles EM.

Juventus-spilleren scorede en enkelt gang, og dermed nåede han sit 99. mål i den portugisiske landsholdstrøje, og selv om verdensstjernen ikke nåede 100 mål søndag, så var han alligevel snakkesalig.

Den 34-årige profil har været i vælten på det seneste, hvor han to gange er blevet skiftet ud hos Juventus.

Senest skete det efter 55 minutter, da Juventus slog AC Milan i Serie A, og ifølge Sky Sport Italia forlod Ronaldo stadionanlægget, inden kampen var slut, og det blev fremstillet, som om at Ronaldo og Juventus-træner Maurizio Sarri var på kant med hinanden.

Efter Portugals sejr søndag satte Ronaldo så ord på den hændelse.

- I de seneste tre uger har jeg spillet med begrænsninger, men der var ingen uoverensstemmelse. Det er medieskabt.

- Jeg forsøgte at hjælpe Juventus, og ingen bryder sig om at blive skiftet ud, men jeg havde forståelse for det, for jeg var ikke i god form, siger Ronaldo ifølge Reuters.

Stjernespilleren forklarede også, at han ikke har følt sig på 100 procent i Portugals to landskampe.

- Jeg ofrede mig for holdet. Vi kunne være gået glip af EM-slutrunden. Heldigvis har jeg ikke været meget skadet i min karriere, men det kan jo ske.

- Det er en smerte, der afholder mig fra at være på 100 procent, men jeg forsøger altid at spille. Der er blevet skabt en stor kontrovers, der ikke eksisterede. Jeg er snart tilbage på 100 procent, siger Ronaldo.

Ronaldo kan næste sommer se frem til sin femte EM-slutrunde, og han er kun et enkelt mål fra at blive blot den anden spiller, der scorer 100 gange for sit land.

Det har kun Ali Daei præsteret tidligere med 109 mål for Iran.

- Mål nummer 100 vil komme naturligt. Rekorder er til for at blive slået, og jeg vil slå dem, siger Ronaldo.

Han scorede hattrick for niende gang i landsholdstrøjen i kampen forinden, da Portugal hjemme slog Litauen 6-0.

Søndag var det dog andre rammer på en bane, der var stærkt medtaget i Luxembourg.

- Det er svært at spille på den slags baner. Det var som en kartoffelmark. Jeg forstår ikke, hvordan hold på vores niveau skal kunne spille på den slags baner.

- Det var ikke nogen stor kamp, men vi gjorde arbejdet færdigt, og jeg ser frem til min femte EM-slutrunde, siger Ronaldo.

