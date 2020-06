Cristiano Ronaldo træder ind i en eksklusiv gruppe på tre sportsfolk med en milliard dollar i indtjening.

Den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo har som den første fodboldspiller tjent over en milliard dollar i sin karriere.

Det viser en opgørelse over berømtheders årsindtjening fra pengemagasinet Forbes.

Over det seneste år har den flerdobbelte vinder af prisen som verdens bedste fodboldspiller tjent 105 millioner dollar før skat, svarende til 690 millioner kroner.

Det bringer den 35-årige Juventus-angribers samlede indtjening over hele karrieren over en milliard dollar, eller 6,6 milliarder kroner, som den første fodboldspiller nogensinde, skriver Forbes.

Kun golfspilleren Tiger Woods og bokseren Floyd Mayweather har som de eneste sportsudøvere nået den ene milliard i indtjening før Cristiano Ronaldo.

Tiger Woods nåede milepælen i kraft af en meget lukrativ aftale med Nike, og Mayweather tjente store summer på at få en andel af tv-pengene fra hans egne boksekampe.

Ronaldo er samtidig den første sportsudøver fra et holdspil til at nå den ene milliard dollar.

I Forbes' liste over årsindtjening fra 2019 ligger Ronaldo en plads over sin evige rival, Lionel Messi, der ligger på femtepladsen over alle berømtheder med 104 millioner dollar.

Ronaldo har ifølge Forbes tjent 650 millioner dollar, 4,3 milliarder kroner, bare i lønninger over sin 17-årige lange karriere.

Ifølge Forbes er det tal nået op på 765 millioner dollar, 5,0 milliarder kroner, når hans kontrakt med Juventus udløber i 2022.

/ritzau/