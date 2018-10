Cristiano Ronaldo hyldede Manchester United‐fansene, som gav portugiseren en varm velkomst, da han gæstede Old Trafford tirsdag aften.

Den tidligere United-spiller vendte tilbage til Old Trafford tirsdag, da Juventus kom forbi i Champions League-opgøret i gruppe H.

Ronaldo havde en afgørende indflydelse på selve kampen, da han lagde afleveringen, som endte med en scoring af Paulo Dybala.

På trods af nederlaget hyldede United‐tilhængerne Ronaldo, og bifaldet fra tribunerne gjorde så stort et indtryk på den femdobbelte Ballon d'Or-vinder, at han efterfølgende skrev på sin Instagram, hvor glad og taknemlig han var for støtten.

Vis dette opslag på Instagram An important victory in a very emotional match for me. It was great playing at Old Trafford again. Thanks to all the fans for the reception and support. Et opslag delt af Cristiano Ronaldo (@cristiano) den 23. Okt, 2018 kl. 3.39 PDT

»En vigtig sejr i en meget følelsesmæssig kamp for mig. Det var godt at spille på Old Trafford igen. Tak til alle fansene for modtagelsen og supporten,« skrev Ronaldo efter kampen.

Ronaldo tilbragte seks år i United, hvor han var med til at vinde Premier League-titler og en Champions League-titel i 2008.

Han scorede 118 mål i 292 kampe for Manchester-klubben på tværs af alle turneringer.

Vis dette opslag på Instagram A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! Et opslag delt af Cristiano Ronaldo (@cristiano) den 24. Okt, 2018 kl. 2.11 PDT

Denne artikel er leveret af ronaldo.com