Cristiano Ronaldo har altid været kendt for sin fænomenale fysisk på trods af en alder på nu 34 år.

Derfor har der heller ikke været nogen tvivl om, at Ronaldo ville fortsætte sin fodboldkarriere i lang tid endnu,

Men i et interview med den portugisiske TV-kanal TV1 var Ronaldo lidt kryptisk omkring, hvornår han stopper karrieren. Det skriver Daily Mail.

I sidste sæson var han med til at føre Juventus til endnu et italiensk mesterskab. Efterfølgende skrev han under på en kontrakt med klubben der gælder fire år frem.

Foto: JUNG YEON-JE

I interviewet på den portugisiske kanal, melder Ronaldo dog, at det ikke er sikkert at han fuldfører sin kontrakt, før han forlader fodboldverdenen. Eller også går der rigtig lang tid.

I interviewet bliver han spurgt om, hvornår han stopper karrieren, og der svarede Ronaldo følgende:

»Måske stopper jeg næste år... men jeg kan også spille, til jeg er 40-41 år.«

Kampen med Lionel Messi om at være vise hvem der er verdens bedste fodboldspiller er måske med til at beslutte et eventuelt karrierestop.

De to bedste fodboldspillere igennem det sidste årti. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo Foto: PAUL HANNA

Tidligere har Ronaldo stukket lidt til Messi, og gjort det klart, at han har vundet Champions League med mere end én klub modsat Messi.

Cristiano Ronaldo vil muligvis sætte en stor fed streg under det, ved at vinde Champions League med Juventus og dermed have vundet Champions League med tre forskellige hold.

Det må tiden vise.

Ronaldo og Juventus starter deres titelforsvar i Serie A på lørdag kl. 18:00 mod Parma.