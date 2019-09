2018 er et år, Cristiano Ronaldo nok kommer til at huske for altid.

»Jeg kommer aldrig til at glemme, at det nok var det sværeste år i mit liv udenfor fodboldbanen. Det, jeg blev anklaget for, var rigtig hårdt.

Det fortæller fodboldstjernen i et stort interview med Piers Morgan.

Her sætter han ord på, hvordan det var at havne på forsiderne og i den helt store mediemølle, da han blev anklaget for at have voldtaget en kvinde tilbage i 2009. Sagen blev genåbnet hos politiet, og Kathryn Mayorga - som kvinden hed - stod frem med navn.

Cristiano Ronaldo spiller i dag for Juventus.

Hun mødte Cristiano Ronaldo på en natklub den aften for ti år siden, og mens hun anklagede ham for at have voldtaget hende, har fodboldstjernen hele vejen igennem nægtet sig skyldig.

I dag har politiet dog droppet anklagerne, og en ting rørte fodboldstjernen meget gennem forløbet.

»Du har en familie, du har en kæreste, du har børn. Det var slemt,« fortæller fodboldspilleren, der særligt husker en episode.

»Jeg sad derhjemme i stuen med min kæreste. Vi zappede for at se nyhederne. Så kom det pludselig med 'Cristiano Ronaldo dit og dat', og jeg kunne høre mine børn komme ned ad trappen,« fortæller fodboldstjernen, der reagerede prompte.

»Jeg skyndte mig at skifte kanal, fordi jeg blev så flov. Jeg tænkte 'hvad er det? Jeg føler mig flov. Jeg har lige skiftet kanal, for at Cristiano (Jr., Ronaldos ældste søn, red.) ikke skal se, at de taler dårligt om hans far i en rigtig slem sag. Jeg fik det rigtig dårligt for at være ærlig. Det, der sker udenfor mit hjem, kan jeg ikke kontrollere,« siger Cristiano Ronaldo.

Han fortæller, at særligt hans mor var meget ked af det og nervøs under hele sagen. Og han forsøgte flere gange at berolige hende med, at politiet havde droppet sagen.

»Men hun er nervøs. Hun er gammel. Hun er også nervøs under kampene og for personlige ting, der handler om hendes søn. De taler om fængsel, voldtægt, alt sådan noget. Det er hårdt for en, der er gammel,« siger Cristiano Ronaldo.

Det var tilbage i juli, at anklagemyndigheden meddelte, at sagen mod fodboldspilleren var blevet droppet på grund af manglende beviser i sagen.