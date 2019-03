Cristiano Ronaldo mener, at Juventus viste den rette mentalitet i sejren på 3-0 over Atlético Madrid.

I den ene sæson efter den anden har Cristiano Ronaldo været afgørende for Real Madrid i Champions League, og tirsdag aften var det så Juventus, der havde glæde af den ikoniske stjerne.

Ronaldo var med sit hattrick manden, der sikrede Juventus sejren på 3-0 over Atlético Madrid, der havde vundet den første kamp i Madrid med 2-0.

- Vi ønskede en magisk aften, og det blev den lige præcis. Ikke kun på grund af mine mål, men på grund af hele holdet. Det er sådan en mentalitet, man skal vise i Champions League, og vi bør være stolte, siger Ronaldo ifølge uefa.com.

Ronaldo headede bolden i mål efter 27 og 47 minutter, og det altafgørende mål blev sat ind på straffespark med fem minutter tilbage.

- Jeg gjorde bare mit arbejde, og jeg er meget glad for denne magiske aften. Atlético er et svært hold at møde, men vi er også stærke, og det beviste vi, siger portugiseren.

Det var hans ottende hattrick i turneringen. Det seneste scorede han pudsigt nok også mod Atlético Madrid.

Det skete i semifinalen i 2017, hvor han scorede tre gange i Real Madrids sejr på 3-0.

Efter at have ført Real Madrid til tre Champions League-trofæer på stribe skiftede Ronaldo sidste sommer til Juventus, der tørster efter at stryge til tops i Europa.

/ritzau/