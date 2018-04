Real Madrid-angriberen Cristiano Ronaldo, som er den mest scorende i Champions League nogensinde med 119 mål, er på jagt efter flere rekorder i denne sæson.

Madrid. Cristiano Ronaldo har allerede slået en vild rekord i dette års Champions League.

Det skete, da Real Madrid-angriberen scorede to gange i sidste uges 3-0-sejr ude over Juventus i den første af to kvartfinaler. Et af dem på et mindeværdigt saksespark.

Det var tiende Champions League-kamp i træk, at Ronaldo scorede, og det slår den tidligere Manchester United-angriber Ruud van Nistelrooy med en enkelt kamp.

33-årige Ronaldo kan tilmed udvide målstimen i onsdagens returkamp mod Juventus i Madrid. Og han er tæt på en anden rekord - sat af ham selv.

Med 14 mål i årets turnering er Ronaldo kun fire mål fra at slå rekorden for flest scorede mål i en enkelt sæson. Den blev sat af Ronaldo i 2014 med 17 mål.

- Cristiano er Cristiano, sådan har det altid været. Der er ingen andre spillere på holdet, der scorer, som han gør, siger Real Madrid-træner Zinedine Zidane ifølge AFP.

I de seneste 10 kampe har Ronaldo scoret 20 mål, og han er i det hele taget inde i en stigende formkurve efter en sløv og målfattig sæsonstart.

Senest scorede portugiseren på en helflugter, da Real Madrid spillede 1-1 i lokalderbyet mod Atlético Madrid i søndags.

Zidane valgte ved stillingen 1-1 at skifte Ronaldo ud efter 64 minutter, og det var for at spare den aldrende superstjerne.

- Han er intelligent. Der er tidspunkter, hvor han ikke spiller, og andre, hvor han gør. Det har han brug for, det ved han, og han bliver bedre hver dag, siger Zidane.

Juventus-stopperen Giorgio Chiellini har ikke kastet håndklædet i ringen, selv om det italienske hold skal bruge mindst tre mål i udekampen for at have chancen for at gå videre.

- Vi græder ikke, og vi rejser til Madrid med ønsket om en god kamp. I fodbold og i livet ved man aldrig.

- Kampen er lang, og vi skal bruge balance. Men for at gå videre kræver det også en sund portion galskab fra alle, siger Chiellini.

Real Madrid må undvære stopperen Sergio Ramos på grund af karantæne, da anføreren har fået for mange gule kort. Og Nacho Fernandez, der stod til at afløse Ramos, er skadet.

Juventus er uden angriberen Paulo Dybala, der fik rødt kort i den første kamp, samt midtbanespilleren Rodrigo Bentancur, der også afsoner karantæne.

/ritzau/