En lettelsens suk må der lyde fra Cristiano Ronaldo.

En amerikansk distriktsdommer i delstaten Nevada har afvist at behandle en sag om en voldtægt, der ifølge en kvindelig anklager blev begået af fodboldsuperstjernen i Las Vegas.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Kvinden, Kathryn Mayorga, har forklaret, at hun blev voldtaget på et hotelværelse i 2009, og parterne indgik et forlig i sagen. Ronaldo skal således have betalt hende 375.000 dollar for at droppe anklagerne.

Alligevel forsøgte hun ad rettens vej at få ham til at betale flere millioner dollar. Det er en sag, som har fyldt meget i medierne gennem de seneste år, og som har hængt som en skygge over Cristiano Ronaldo.

Det hele startede den 12. juni 2009, hvor de to unge mennesker - Mayorga var 24 år, Ronaldo var 23 år - var sammen på diskoteket Rain i spillebyen. Ifølge Mayorga endte aftenen med, at hun blev voldtaget af portugiseren i fodboldstjernens penthouse-suite på et hotel i Las Vegas.

Ronaldo har afvist alle anklager om voldtægt, men indgik i 2010 en tavshedsaftale med kvinden, der fik betaltt 375.000 dollar (svarende til cirka 2,5 millioner kroner) for ikke at tale om deres nat sammen i juni 2009.

I 2018 genfremsatte Mayorga anklagerne og rettede et civilt søgsmål i millionklassen mod fodbold-superstjernen. Det er dette søgsmål, som Nevada-distriktsdommeren nu har afvist.