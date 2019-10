Cristiano Ronaldo scorede mandag sit mål nummer 700 som professionel fodboldspiller for klub- og landshold.

Portugals 34-årige superstjerne Cristiano Ronaldo mener, at rekorder falder naturligt for ham.

Det siger den portugisiske målmaskine, efter at han scorede sit mål nummer 700 i karrieren for både klub- og landshold mandag aften i EM-kvalifikationskampen mod Ukraine.

- Jeg kigger ikke efter rekorder. De kigger efter mig.

- Uden at have en besættelse, når jeg dem helt naturligt, siger han efter kampen ifølge fodboldmagasinet goal.com.

Portugiseren nåede den imponerende milepæl, da han på straffespark reducerede til 1-2 mod Ukraine i EM-kvalifikationen, hvilket også blev kampens resultat.

Ronaldo begyndte sin målstime i 2002 for portugisiske Sporting CP, hvor det blev til fem mål.

Året efter skiftede portugiseren til Premier League og Manchester United, hvor han scorede 118 mål i perioden 2003 til 2009.

Antallet af scoringer tog dog først for alvor fart, efter at Ronaldo skiftede til spanske Real Madrid i 2009. Over de næste ni sæsoner scorede Ronaldo 450 mål.

I 2018 afsluttede Ronaldo en æra og skiftede til italienske Juventus, hvor det indtil videre er blevet til 32 mål i 51 kampe.

For Portugals landshold har Ronaldo siden 2003 lagt 95 bolde i mål i 162 kampe. Begge dele er rekord for landsholdet.

- Ikke alle kan nå det antal, siger Ronaldo efter kampen.

- Tak til mine holdkammerater, kolleger og trænere, der har hjulpet mig med at blive den spiller, jeg er.

Portugal ligger trods nederlaget stadig til at kvalificere sig til EM på gruppens andenplads.

Holdet bliver åndet i nakken af Serbien, der har et point færre end Ronaldo og co. på tredjepladsen med to kampe tilbage.

/ritzau/