Cristiano Ronaldo er havnet i et regulært corona-stormvejr.

Den 35-årige superstjerne bliver nemlig undersøgt af italiensk politi, fordi Juventus-stjernen angiveligt har brudt landets corona-regler.

Det skriver BBC Sport.

Ifølge mediet drejer Ronaldos overtrædelse af Italiens corona-regler om en konkret episode, der fandt sted for blot to dage siden, da han ønskede at fejre sin 27-årige kærestes, Georgina Rodriguez, fødselsdag.

Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez er havnet i modvind efter en fødselsdagstur. Foto: JON NAZCA Vis mere Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez er havnet i modvind efter en fødselsdagstur. Foto: JON NAZCA

Her rejste kæresteparret nemlig fra Piedmont-regionen til Valle d'Aosta-regionen for at indlogere sig på Courmayeur ski-resortet.

Og det er netop den tur, som nu har sendt portugiseren i store problemer. For ifølge de italienske myndigheder er det i øjeblikket ikke tilladt at rejse mellem de såkaldte 'orange zoner' – medmindre det er på grund af arbejde.

Slettede optagelser, som politiet i øjeblikket ligger inde med, viser Ronaldo og kæresten på en snescooter i bjergområdet tæt ved skiresortet, oplyser politiet i Valle d'Aosta.

Flere italienske medier skriver desuden, at parret rejste fra Torino tirsdag og overnattede på resortet, inden de onsdag rejste tilbage til den italienske storby, hvor Ronaldo skulle passe sin fodboldtræning.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Georgina Rodríguez (@georginagio)

Efterfølgende har Georgina Rodriguez, der er model, lagt et billede op på Instagram, hvor hun viser fejringen af sin fødselsdag sammen med familien i Torino-hjemmet.

Ifølge lokale medier kan parret muligvis se frem til en stor bøde for deres fødselsdagstur.

Cristiano Ronaldo har tidligere vakt opsigt under corona-krisen, da han selv sidste år blev smittet med coronavirus. Den historie kan du læse mere om HER.