Cristiano Ronaldo og hans familie er i sorg.

Fodbold-superstjernen skriver på Instagram, at han og hans forlovede, Georgina Rodriguez, har mistet deres nyfødte søn.

»Det er med dybeste sorg, at vi må annoncere, at vores baby-dreng er gået bort. Det er den værste sorg, man som forældre kan mærke,« skriver Cristiano Ronaldo i et Instagram-opslag.

Georgina Rodriguez fødte fro nylig tvilinger, en dreng og en pige. Det er drengen, der er gået bort.

»Kun fødslen af vores pige giver os styrke til at gennemleve dette øjeblik med håb og glæde,« lyder det videre i parrets statement.

Opdateres...