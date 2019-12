Så gjorde han det igen, Cristiano Ronaldo.

Selvom den portugisiske superstjerne efterhånden har rundet de 34 år, så er han fortsat i stand til at levere magiske verdensklasse-øjeblikke på en fodboldbane.

Det beviste han i aftes, hvor han headede Juventus' sejrsmål ind på udebane mod Sampdoria til 2-1 med et

tyngdekraft-trodsende vidunder-mål, som vil gå over i historien.

2,6 meter fløj Ronaldo hen over græsset med en svævetid på 1,5 sekund, inden han perfekt stangede bolden knaldhårdt tæt ind under overliggeren. Lovprisningerne vælter nu ind fra fodboldpersonligheder og fodboldfans (se dem under billederne):

epaselect epa08079965 Juventus' Cristiano Ronaldo (L) scores the 1-2 goal during the Italian Serie A soccer match UC Sampdoria vs Juventus FC at Luigi Ferraris stadium in Genoa, Italy, 18 December 2019. EPA/LUCA ZENNARO Foto: LUCA ZENNARO

Foto: MARCO BERTORELLO
Foto: LUCA ZENNARO

Den britiske fodboldlegende og tv-vært Gary Lineker er helt på månen over målet, og skriver på twitter:

'Ronaldo har lige scoret et hovedstød, hvor hans fødder var over overliggeren. Jeg overdrever kun en smule. Vanvittigt hop.'

Her er flere reaktioner:

'Ronaldo har seriøst lige scoret et mål på hoved, hvor han hopper så højt, at hans ædlere dele er højere end Nicola Murrus isse.' (Mads Bak på Twitter)

'Imponerende! Det er vel kun Zlatan som (stadig) laver mere vanvittige mål end Ronaldo.' (David Bruun-Petersen på Twitter)

'... nægter at tro, han er 34 år!!!' (Francis Dickoh på Twitter)

'»Hans tissemand var helt oppe i mundhøjde med den anden« - citat, min kone.' (Morten Kryger)

'Som at se Michael Jordan. imponerende er vel det ord som dækket bedst.' (Nicolai Sørensen)

Soccer Football - Serie A - Sampdoria v Juventus - Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genoa Italy - December 18, 2019 Juventus' Cristiano Ronaldo and Gianluigi Buffon celebrate after the match REUTERS/Jennifer Lorenzini Foto: JENNIFER LORENZINI

Det var Cristiano Ronaldos 10. mål i Serie A i denne sæson, hvor han har spillet 14 kampe.

Efter en periode med formnedgang i løbet af efteråret, er portugiseren for alvor tilbage i storform. Han har således scoret i fem kampe i streg.

Supermålet var Ronaldos 69. på hovedstød i karrieren. Det er flest af alle i Europa i de sidste 15 år.

Med sejren fører Maurizio Sarris Juventus-mandskab Serie A med tre point ned til Inter, som dog har spillet en kamp færre.