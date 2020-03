Cristiano Ronaldo holder sig på lang afstand af Italien og det voldsomme coronavirusudbrud i landet.

'Han har ikke trænet med og bliver på Madeira og afventer, hvordan situationen udfolder sig i forhold til den øjeblikkelig nødssituation,' lyder det fra hans klub, Juventus.

Dermed har den portugisiske stjerne sat sig i frivillig karantæne fra de aktuelle begivenheder i Italien, der er det hårdest ramte europæiske land med mere end 800 registrerede dødsfald på grund af covid-19 - onsdag blev også Juventus-spilleren Daniele Rugani blev testet positiv. Følg B.T.s liveblog om coronavirussen her

Den besked er kommet kun få dage efter søndagens storkamp mod Inter, hvor blandt andet Christian Eriksen også var involveret. Her sad Daniele Rugani på bænken.

Cristiano Ronaldo rejste mandag til Madeira for at se til sin mor, der for nylig fik et slagtilfælde.

Han havde ifølge det italienske medie Tuttosport fået speciel tilladelse til at flyve til Portugal på trods af de restriktive regler for ind- og udrejser for Italien. Han skulle have været tilbage i landet torsdag, men nu er det uvist, hvornår han vender tilbage.

Samtidig er klubbens spillere og ledere i gang med at følge karantæneprocedurerne efter Daniele Ruganis positive test.

Kampene i Serie A er blevet suspenderet frem til foreløbig 3. april.

Juventus skal dog efter planen spille en returkamp mod Lyon i Champions League i næste uge i Torino. Det er dog endnu uvist, om den kamp kan gennemføres med coronaudbruddet i den italienske klub.