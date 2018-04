Nul mål, nul skud på mål.

Det var ikke Cristiano Ronaldos aften, da Real Madrid onsdag aften vandt første Champions League-semifinale mod Bayern München med 2-1 på udebane.

Portugiseren havde indtil kampen scoret i 11 kampe på stribe i turneringen, men den stime blev stødte eftertrykkeligt på grund på Allianz Arena, hvor gæsternes mål i stedet blev scoret af Marcelo og Marco Asensio.

Alligevel satte Cristiano Ronaldo en bemærkelsesværdig Champions League-rekord i kampen.

Det var nemlig hans 96. sejr i turneringen - og så mange kampe har ingen andre spillere vundet.

Den hidtidige rekord havde den tidligere holdkammerat Iker Casillas (nu i FC Porto), der har været med til at vinde 95 Champions League-kampe.

Cristiano Ronaldo har også rekorden i et par andre discipliner i turneringen:

Flest mål nogensinde: 120 styk.

Flest mål i en enkelt sæson: 17 styk (2013-14)

Flest titler: 4 styk.

NB: Og de 11 kampe på stribe med mål er selvfølgelig også rekord.

Med den smalle udesejr ligner Real Madrid nu en favorit til at gå videre til finalen, hvor holdet altså i så fald vil få chancen for at vinde turneringen for tredje år i træk.

»Vi kan være tilfredse med resultatet. Vi led en smule uden bold, men vi var gode med bolden. Det er ikke let at vinde her, og de havde deres chancen, men alt i alt havde vi kontrol over kampen,« sagde Real-træner Zinedine Zidane efter kampen:

»Men det er ikke slut, og det er mere end muligt, at Bayern kan vinde på Bernabeu. Men vi er glade for at have vundet 2-1 i München.«

Der er returkamp mellem Real Madrid og Bayern München på tirsdag.