Den 35-årige verdensstjerne Cristiano Ronaldo planlægger ikke at lægge fodboldstøvlerne på hylden foreløbig.

Cristiano Ronaldo drømmer om at fortsætte karrieren mange år endnu, på trods af at verdensstjernen har rundet de 35 år.

Det sagde portugiseren onsdag i forbindelse med et awardshow ifølge BBC.

Selv om Ronaldo har nået en alder, hvor de fleste fodboldspillere normalt ville tænke på at gå på pension, så er den femdobbelte vinder af prisen som verdens bedste spiller stadig stærkt kørende.

Portugiseren topper således topscorerlisten i Serie A i denne sæson, og han føler sig lige så frisk som altid.

»Det er ligegyldigt med alderen. Det vigtige er det mentale. Jeg føler mig glad, jeg føler mig skarp, og at jeg er et godt sted i livet. Jeg håber at spille i mange, mange år endnu, men man ved aldrig.«

»Sådan er det i fodbold. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i morgen,« sagde Ronaldo blandt andet.

Juventus-spilleren, der fylder 36 år i februar, begyndte sin karriere i Sporting Lissabon i hjemlandet, inden han flyttede til Manchester United som 18-årig i 2003.

I 2009 skiftede han videre til Real Madrid, inden turen gik til hans nuværende klub Juventus i 2018.

I den periode har portugiseren slået adskillige rekorder og vundet stort set alt, hvad der er at vinde på klubplan.

Ronaldos største triumf kom i 2016, da han vandt EM med Portugal, for hvem han har scoret ufattelige 102 mål.

Han mangler bare syv mål mere for at udligne iranske Ali Daeis rekord for flest landsholdsmål i historien.

Cristiano Ronaldo sagde onsdag ifølge BBC, at han tror på muligheden for, at Portugal kan vinde VM i Qatar i 2022, når han selv er 37 år gammel.

Ved awardshowet gav han også sit syn på coronapandemien, der har tvunget fodboldklubber verden over til at lukke deres stadioner for tilskuere.

»Jeg kan ikke lide at spille på stadioner uden fans. Det er som at tage i cirkus uden at se nogen klovne.«

»Pandemien har gjort folk skøre. Jeg håber, at de snart kan åbne dørene til stadioner igen. Vi er nødt til at leve med det, men selvfølgelig respekterer vi reglerne,« sagde Ronaldo.

