Cristiano Ronaldo kom, hånede - og tabte.

Dermed endte hans stort imødesete retur til Madrid med slet, slet ikke at gå efter planen.

Det er syv måneder siden, at den portugisiske fodboldspiller skiftede fra Real Madrid ud med Juventus, men i den spanske hovedstad var der onsdag aften ingen nåde fra de fanatiske Atletico Madrid-fans.

Under Champions League-1/8-finalen peb de, hver eneste gang Cristiano Ronaldo havde bolden.

16 hold tilbage i CL Sådan spilles CLs 1/8-finaler: Roma-FC Porto (første kamp 2-1)

Manchester United-PSG (0-2)

Ajax-Real Madrid (1-2)

Tottenham-Dortmund (3-0)

Lyon-FC Barcelona (0-0)

Liverpool-Bayern München (0-0)

Schalke-Manchester City 2-3

Atletico Madrid-Juventus 2-0

De grinede, når hans afslutninger strøg forbi mål.

Og de sang sange om hans skatteunddragelse.

Cristiano Ronaldo forsøgte dog undervejs at give igen.

Det gjorde han ved at holde fem fingre op til publikum. Uden tvivl en hentydning til at han har vundet fem Champions League-titler. Atletico Madrid har et runt nul på den konto.

Fem fingre fra Cristiano Ronaldo. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Fem fingre fra Cristiano Ronaldo. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Herefter gik det galt.

Atletico Madrid endte med at vinde kampen med 2-0 og har nu et fremragende udgangspunkt inden returkampen i Torino.

Målene blev scoret af Juan Gimenez og Diego Godin - og det sidste af dem blev faktisk (uforvarende) hjulpet på vej i mål af netop Cristiano Ronaldo. Stopperens ubalancerede afslutning fra en nærmest umulig vinkel ramte den tidligere Real Madrid-spiller og blev derved hjulpet i mål.

Og så måtte Cristiano Ronaldo luske ud fra Wanda Metropolitana. Han har dog i sin Real Madrid-tid været med til at gennemføre store comebacks på vej mod den endelige sejr i Champions League.