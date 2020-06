Cristiano Ronaldo var ikke meget for at følge tradtionerne.

»Det tog ham lidt tid, omkring to måneder med brok,« fortæller Wojciech Szczesny.

Ifølge The Sun har den polske målmand afsløret lidt detaljer om sin portugisiske holdkammerats stædighed til tv-showet 'Prosto w Szczene' i Polen.

Omdrejningspunktet er Cristiano Ronaldos udvisning i den allerførste Champions League-kamp for Juventus tilbage i 2018.

Cristiano Ronaldo havde svært ved at holde tårerne tilbage efter udvisningen mod Valencia, i september 2018.

Her fik han det røde kort efter en episode med Jeison Murillo og var efterfølgende stærkt utilfreds med det tidlige exit. Dengang forlod Cristiano Ronaldo grædende banen.

Og det var en utilfredshed, der tilsyneladende blev siddende.

For Cristiano Ronaldo nægtede ifølge Wojciech Szczesny at følge det princip, som daværende Juventus-træner Massimiliano Allegri havde indført: Hvis man havde dummet sig eller begået en fejl stor nok til at udløse en bøde, skulle man samtidig købe en gave til alle spillere i truppen.

Og det nægtede CR7 altså igennem flere måneder.

Indtil han til sidst droppede protesterne, gav op og pungede ud.

»Ja, vi har alle en iMac. Det tog ham meget lang tid, fordi han ikke kunne kapere det røde kort og insisterede på, at han ikke havde gjort noget forkert,« erindrer Wojciech Szczesny.

Selv om Cristiano Ronaldo dengang blev udvist allerede efter 29 minutter og fik efterfølgende en spilledags karantæne. Juventus vandt alligevel kampen med 2-0.

Det var i øvrigt første gang nogensinde, at portugiseren blev udvist i en Champions League-kamp.