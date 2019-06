Ligesom så mange andre fodboldspillere nyder verdensstjernen Cristiano Ronaldo lige nu livet på en ferie sammen med sin familie.

Traditionen tro bliver noget af portugiserens ferie afholdt i Grækenland på luksushotellet Costa Navarino, og det har tilsyneladende været med stor succes.

Juventus-angriberen har i hvert fald nydt det så meget, at han ifølge spanske AS og en række græske medier valgte at give hele 20.000 euro svarende til 150.000 kroner i drikkepenge til hotelpersonalet.

Det skulle ses som en tak for deres gæstfrihed og en tak for, at han og familien kunne være i fred uden paparazzier i nærheden.

Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Foto: MASSIMO PINCA

Ifølge spanske El Español kostede det i forvejen cirka 60.000 kroner pr. nat for at overnatte på det luksuriøse hotel, der ligger ud til Middelhavet, og det har derfor ikke været nogen billig omgang for en af verdens bedste fodboldspillere.

Alligevel er det næppe noget, der giver Cristiano Ronaldo søvnløse nætter. Sidste år kunne han ifølge Forbes glæde sig over at have tjent hele 719 millioner kroner.

Udover et ophold på hotellet har han også hygget sig med både familie og venner på en stor yacht midt ude i Middelhavet.

Og senest delte han så et billede sammen med sin kæreste, Georgina Rodríguez, fra den luksuriøse yacht, der både har en jacuzzi og en kæmpe rutsjebane.

Vis dette opslag på Instagram Amore mio Et opslag delt af Cristiano Ronaldo (@cristiano) den 23. Jun, 2019 kl. 11.51 PDT

Til billedet skriver han: ‘Min elskede.’

Det er heller ikke første gang, at Cristiano Ronaldo vælger at tilbringe noget af sin ferie på græske Costa Navarino.

Sidste sommer var han også afsted, og her endte han også med at give drikkepenge i samme størrelsesorden.

Cristiano Ronaldo nyder lige nu sin ferie, efter han i starten af juni gik hele vejen med det portugisiske landshold og triumferede i Nations League.