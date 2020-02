Underbukser og nye sokker. Der har du ønskesedlen fra alle fædre i hele verden. Undtagen Cristiano Ronaldo åbenbart.

For når du fylder 35 år, stadig er en verdensstjerne på fodboldbanen og Juventus er din personlige pengemaskine, skal der mere til end det. Og derfor måtte Cristiano Ronaldos kæreste Georgina Rodriguez banke en enkelt eller to sparegrise i smadder for at overraske sin mand.

Det gjorde hun så til gengæld også med en fødselsdagsgave af de helt flotte. For ifølge engelske The Sun trillede der i løbet af den portugisiske stjernespillers fødselsdag en Mercedes-Benz ind i indkørslen.

Mere præcist modtog Ronaldo en G-klasse firehjulstrækker til lige omkring 7,5 millioner kroner med en rød sløjfe på taget, mens vennerne sang fødselsdagssang.

Vis dette opslag på Instagram Felicidades al hombre de mi vida! Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo @cristiano #happybirthday Et opslag delt af Georgina Rodríguez (@georginagio) den 5. Feb, 2020 kl. 1.18 PST

Det oplyses ikke, hvilke tre instrumenter den 35-årige portugiser ønskede til sin fødselsdagssang, men billeder viser, at der ikke var mangel på hyldest af Ronaldo.

Cristiano Ronaldo sørgede nemlig også for at opdatere sine mere end 200 millioner følgere på Instagram med et fødselsdagsbillede sammen med 26-årige Georgina Rodriguez og sin niårige søn Cristiano Junior.

De poserede foran en kage formet som CR7, der er superstjernens varemærke.

»Det er tid til at fejre min fødselsdag. Tak, min elskede, for denne fantastiske overraskelse,« skrev Cristiano Ronaldo til det billede.