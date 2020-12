'Han ved, det irriterer mig.'

Fodboldfænomenet Cristiano Ronaldo er evigt ambitiøs - spørg bare hans 10-årige søn, Cristiano Ronaldo Junior.

For den 35-årige portugiser har nemlig planer om, at sønnike skal gå farmand i fodsporene. Og så er der ikke plads til pjat og pjank, mener Juventus-stjernen.

For som alle andre 10-årige vil Ronaldo Junior også bare gerne være barn og hygge sig med nogle af livets mindre sunde fristelser - og det skuffer Ronaldo senior.

Foto: ANDY RAIN Vis mere Foto: ANDY RAIN

»Vi får at se, om min søn bliver en stor fodboldspiller. Nogle gange drikker han cola og spiser chips, og han ved, at det irriterer mig,« fortalte Ronaldo i forbindelse med søndagens Globe Soccer Awards i Qatar.

»Nogle gange beder jeg min søn om at tage et dyp i det kolde vand for at restitutere bedre, efter han har været på løbebåndet, og så siger han: 'Far, det er så koldt'. Det er fint, for han er kun 10 år gammel.«

Cristiano Junior, der er den ældste af Cristiano Ronaldos fire børn, spiller til dagligt på Juventus' akademi.

Cristiano Ronaldo blev søndag aften kåret til 'århundredets spiller' ved Globe Soccer Awards.