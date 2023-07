Det var på ingen måde en tilfreds Cristiano Ronaldo, der skulle skiftes ind efter 62 minutters spil i fredagens kamp mod Al-Shabab.

Da superstjernen stod klar på sidelinjen, gik en kameramand forbi, som filmede mod portugiseren.

Men det skulle han aldrig have gjort, for i samme moment kaster Ronaldo vand på kameramanden, hvorefter han laver fagter med armene.

Du kan se en video af situationen nederst i artiklen.

Kameramanden forstår den rasende Ronaldos hentydning og skynder sig at filme et andet sted, mens han forlader sin plads.

Hvad Ronaldo var sur over, vides ikke, men der er god chance for, at det handlede om kampens resultat.

For da landsholdsspilleren blev skiftet ind, stod kampen fortsat 0-0 mod Al-Shabab i Arab Club Champions Cup.

Her ligger Ronaldo og co. blot nummer tre ud af fire i gruppen, hvor kun de to bedste hold går videre til kvartfinalerne i turneringen.

Ronaldo formåede ikke at hjælpe sit hold et skridt tættere på videre avancement, og kampen sluttede dermed 0-0.