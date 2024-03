Videoer på sociale medier viser Ronaldo, der mod Al Shabab-fans bevæger sin arm op og ned foran sit skridt.

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo får kritik, efter at han tilsyneladende gestikulerede på uanstændig vis, efter at hans hold, Al-Nassr, søndag vandt 3-2 over Al Shabab i den saudiarabiske liga Saudi Pro League.

Efter slutfløjtet fangede videoer, der senere er delt på sociale medier, Ronaldo, der fører hånden op til øret, hvorefter han senere flere gange flyttede sin hånd frem og tilbage foran sit skridt.

Handlingen var tilsyneladende rettet mod modstanderholdet Al Shababs fans.

What the fuck is Ronaldo doing

pic.twitter.com/Q4pB8IwpLF — (@OfficialVizeh) February 25, 2024

I baggrunden kan man høre, at der bliver råbt "Messi" med henvisning til Ronaldos argentinske rival, Lionel Messi.

Hændelsen blev ikke fanget på tv-kameraerne, men nogle saudiarabiske kommentatorer siger, at Ronaldo bør blive straffet.

Der er ikke kommet en kommentar fra det officielle Saudi-Arabien, men ifølge den saudiarabiske avis Asharq al-Awsat har Saudi-Arabiens fodboldforbund, SAFF, iværksat en undersøgelse af hændelsen.

- Det disciplinære udvalg står over for den største prøve. Vi kommer til at vente og se, skriver Waleed Al Farraj, en prominent forfatter og tv-vært, på det sociale medie X.

- Alt har sine begrænsninger, lige meget hvor berømt du er. Det er sådan, de store ligaer er.

Al-Nassr har ikke kommenteret hændelsen.

Det er ikke første gang, at 39-årige Ronaldo har fået kritik for sin opførsel Saudi-Arabien.

I april sidste år greb han tilsyneladende om sine kønsdele, da han var på vej i spillerboksen efter en ligakamp mod Al Hilal, hvor Al-Nassr tabte 2-0.

Tidligere i februar samlede Ronaldo et Al Hilal-tørklæde, der blev kastet mod ham fra tilskuerpladserne, op, puttede det ned i sine shorts og kastede det væk, da han gik mod tunnelen.

Ronaldo, der kom til Al-Nassr i slutningen af 2022, ligger øverst på den saudiarabiske ligas topscorerliste med 22 mål i 20 kampe i denne sæson.

Søndag scorede han på straffespark i kampens 21. minut.

/ritzau/Reuters