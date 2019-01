Tonedøv. En idiot. Mangel på klasse.

Superstjernen Cristiano Ronaldo får hård kritik for, hvad der kunne ligne et billede af en harmløs selfie taget ombord på et privatfly. Det er fodboldlegendens timing, som får folk op i det røde felt.

Den portugisiske målmager smilede, mens han tirsdag forevigede sig selv på vejen hjem til sin italienske klub Juventus efter at have afsluttet en langvarig skattesag i Madrid.

Men samme dag var hele fodboldverdenen i chok over en tragisk flyulykke, som med al sandsynlighed har kostet den argentinske angriber Emiliano Sala livet.

pic.twitter.com/zC80kfMES8 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22. januar 2019

Og det er netop i den kontekst, at billedet af den smilende Cristiano Ronaldo har skabt forargelse.

'Samme dag som en spiller forsvinder under en flyvetur til sin nye klub, hvor han skulle underskrive kontrakten, poster den idiot et billede af sig selv ombord på et privatfly efter at være sluppet for fængsel, fordi han er rig. Klasse,' skriver The Sun-journalisten Duncan Wright på Twitter.

Han er bestemt ikke ene om den holdning.

'Det er ikke dagen for dette tweet. Det er det virkelig ikke,' skriver fodboldlegenden og tv-kommentatoren Gary Linker på det sociale medie.

On the day when a player is missing flying to sign for his new club, this idiot posts a pic of himself on a private jet after escaping jail because he’s rich. Class. https://t.co/Fg6rNrbWoC — Duncan Wright (@dwright75) 22. januar 2019

En anden bruger skriver ligeud, at Cristiano Ronaldo mangler klasse.

28-årige Emiliano Sala var netop blevet solgt fra franske Nantes til Cardiff i den engelske Premier League for en rekordsum, da hans fly forsvandt over Den Engelske Kanal mandag aften cirka 20 kilometer fra kanaløen Guernsey.

Hans skæbne er endnu uvis, men desværre tyder alt på, at flyet er styrtet i havet - og at chancen for at finde overlevende er minimal.

Avisen Clarin har offentliggjort en talebesked, som Emiliano Sala angiveligt sendte til nogle venner fra luften.

Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Foto: STEPHANE MAHE

Talebeskeden er verificeret af Salas far, Horacio Sala.

I beskeden siger fodboldstjernen, at han frygter, at flyet vil styrte ned.

»Vi er om bord på flyet, og det er som om, at det snart styrter ned. Hvis I ikke har hørt fra mig om halvanden time, så ved jeg ikke, om der bliver sendt nogen ud for at lede efter mig. Jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt,« siger Emiliano Sala:

»Åh Gud, jeg er virkelig bange.«

Et overblik over det område, hvor eftersøgningen indtil videre har fundet sted. Inden den sluttede tirsdag aften, da det blev mørkt. Foto: GURNSEY POLICE / HANDOUT Vis mere Et overblik over det område, hvor eftersøgningen indtil videre har fundet sted. Inden den sluttede tirsdag aften, da det blev mørkt. Foto: GURNSEY POLICE / HANDOUT

Til den argentinske tv-station C5N fortæller faren, Horacio Sala, at han fik nyheden om det forsvundne fly fra en ven.

»Jeg vidste ingenting, fordi jeg er langt væk hjemmefra. Jeg arbejder som lastbilchauffør. En ven, som så det i tv, fortalte mig det. Jeg er ved at opgive håbet,« fortæller faren.

Politiet på Guernsey nær Frankrigs kyst har haft helikoptere og redningsbåde ude for at søge efter flyet. Men på grund af dårligt vejr måtte jagten indstilles uden succes.

»Lige nu er vi meget bekymrede for Emiliano Salas sikkerhed,« lød det fra Cardiff-formand Mehmet Dalman tirsdag.

I Nantes har fans samledes fans af klubben tirsdag aften. Det var samme aften Cristiano Ronaldo lagde det omdiskuterede billede af fly-selfien på Twitter.