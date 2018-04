Cristiano Ronaldo, som afgjorde kampen, mener, at straffesparket i overtiden var den rette kendelse.

Cristiano Ronaldo sparkede Real Madrid i Champions League-semifinalen efter et kontroversielt straffespark i overtiden mod Juventus. Ronaldo selv er dog ikke i tvivl om kendelsen.

»Der er klart straffe. Jeg forstår slet ikke, hvorfor de brokker sig så meget, men sådan er fodbold,« siger Ronaldo til tv-stationen TV3+.

Straffesparkskendelsen fik Juventus-målmanden Gianluigi Buffon til at overfuse Michael Oliver, der var kampens dommer, og flere andre Juventus-spillere brokkede sig også over kendelsen.

Tumulten resulterede i et rødt kort til Buffon og betød, at straffesparket først kunne først sparkes efter syv minutters overtid. Ronaldo var hverken tilfreds med det eller kampen generelt.

»Det tog en evighed, før jeg kunne tage det (straffesparket, red.). Det er en kamp, vi skal lære af. Lad det være lektien, at intet i fodbold bliver givet til dig. De var rigtig gode,« siger Ronaldo ifølge Uefa.com.

Real Madrid vandt det første opgør sikkert med 3-0 i Torino, men kom overraskende under et voldsomt pres i opgøret, og spaniernes ellers så sikre semifinaleplads kom i fare, da Blaise Matuidi bragte Juventus foran 3-0 efter en times spil.

På trods af at spanierne næsten smed det hele væk, var Madrid-træner Zinedine Zidane tilfreds efter kampen.

-«Jeg er tilfreds. Over 180 minutter fortjener vi at gå videre. Vi havde mange chancer i dag, men bolden ville ikke gå i mål, og vi blev nødt til at lide,« siger Zidane.

Real Madrid, Bayern München, Liverpool og Roma er de fire hold i semifinalen.

Der er lodtrækning på fredag.

