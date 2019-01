Voldtægtsanklagerne har ramt Cristiano Ronaldos nærmeste.

»Det gjorde ondt at se min familie blive ked af historierne, men de ved, at jeg aldrig vil være i stand til at gøre sådan noget,« siger Cristiano Ronaldo.

I et interview med portugisiske Record sætter han nu - nogle få - ord på den sag, han i løbet af efteråret blev involveret i.

Det skete, da den amerikanske kvinde Kathryn Mayorga i september stod frem og fortalte, hvordan Cristiano Ronaldo i 2009 angiveligt voldtog hende på et hotelværelse i Las Vegas.

Hør seneste episode af B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, at du også kan abonnere på programmet i iTunes lige HER

Tyske Der Spiegel har været det førende medie på historien, der er blevet bakket op af skriftlige dokumenter om sagen, som mediet har været i besidddelse af.

På baggrund af historierne har politiet i Las Vegas valgt at genåbne sagen, men den 33-årige fodboldspiller er ikke udpræget bekymret for udfaldet.

»Jeg har været helt rolig og meget sikker på, at alt snart vil være afklaret. Min samvittighed er ren,« siger han i interviewet med Record:

Allerede da historien kom frem afviste han hurtigt sin skyld i anklagerne fra Kathryn Mayorga.

Ronaldo scorede i weekenden. Foto: Massimo Pinca Vis mere Ronaldo scorede i weekenden. Foto: Massimo Pinca

»Hun ønsker at blive kendt ved at bruge mit navn. »Det er fake news. Hun vil bare blive kendt ved at bruge mit navn. Det er sådan, det er,« lød det fra Cristiano Ronaldo, der i sommer skiftede fra Real Madrid til Juventus.

Også hans agent, Jorge Mendes, har været afvisende.

»Anklagerne fra Der Spiegel er falske, og Cristiano Ronaldo vil gøre alt, hvad der står i hans magt, for at reagere på dem. En anklage om voldtægt er ulækker og skandaløs, og han vil ikke tillade, at den hænger over hans omdømme.«

I det nye interview med Record fortæller fodboldspilleren også, at han forventer at vende tilbage til det portugisiske landshold i 2019. Da sagen kom frem i efteråret valgte han at holde landsholdspause for resten af 2018.