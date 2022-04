Der var plads til smil, selvom familien har været gennem et helvede.

Cristiano Ronaldo og kæresten Georgina Rodriguez har endnu engang samlet famlien i hjemmets trygge rammer, efter de mistede en af deres nyfødte tvillinger kort efter fødslen.

Manchester United-superstjernen ønskede at takke for al den støtte, som de har fået efter mareridtet.

»Hjem, kære hjem. Gio (Kæresten, red.) og vores lille pige er endelig hjemme sammen med os.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cristiano Ronaldo (@cristiano)

»Vi vil takke alle for de søde ord og gestusser.«

»Jeres opbakning er meget vigtig, og vi kunne mærke kærligheden og respekten for vores familie.«

»Nu er det tid til at være at være taknemmlige over det liv, som vi har budt velkommen her i verden.«

Ronaldo og de nærmeste har kunnet se fodbold-familien stimle sammen på tværs af klubber og kontinenter og samles om ham i den svære tid, og opbakningen fortsætter efter delingen af familiebilledet.