Han trak overskrifter verden over. Men nu siger Ronaldo undskyld.

Tiden skal skrues tilbage til juni 2002, hvor han sammen med Brasilien skulle spille VM-finale mod Tyskland.

Her scorede Ronaldo to mål, og det er bestemt ikke dem, han beklager i interviewet med Sports Illustrated.

Faktisk er det hans to favoritter i karrieren, fordi han et par år inden havde kæmpet med en knæskade, der gjorde, at mange troede, hans karriere var slut.

Det, han i stedet vil beklage, er den frisure, han spillede kampen med. For brasilianeren klippede sit hår på en helt særlig måde allerede inden VM-semifinalen.

»Det var forfærdeligt. Jeg vil gerne sige undskyld til alle mødre, der så deres børn klippe deres hår på samme måde,« siger Ronaldo, der også forklarer, at der var en mening med 'galskaben'.

For inden semifinalen havde han fået en muskelskade, men den gad han ikke tale om inden finalen. Derfor valgte han at klippe sit hår, så det stjal opmærksomheden i stedet.

»Jeg kiggede på mine holdkammerater og spurgte: 'Kan I lide det?'. De sagde: 'Nej, det er forfærdeligt, klip det af!'. Men journalisterne bemærkede det og glemte alt om skaden,« forklarer Ronaldo, der efterfølgende scorede det mål, der sendte Brasilien i finalen.

Så steg hans popularitet blot endnu mere, og da han med sit landshold efterfølgende også spillede finale, fik både han og især håret stor opmærksomhed.

I dag har han for længst stoppet karrieren, men navnet 'Ronaldo' er stadig at finde på fodboldbanen i form af portugisiske Cristiano Ronaldo.

Derfor bliver der ofte brugt et mindre flatterende kælenavn, når den 'gamle' Ronaldo bliver omtalt, men det rører ham ikke.

»Jeg er virkelig ligeglad med, om folk husker mig som Tykke Ronaldo eller Ronaldo Fenômeno. Jeg gjorde mit bedste altid. Det var en fantastisk karriere, og nu er jeg i gang med en ny. Og her vil jeg også være den bedste,« slår den i dag 44-årige tidligere fodboldspiller fast.