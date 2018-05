I løbet af få dage vil Cristiano Ronaldo udtale sig om sin fremtid hos Real Madrid, siger han efter finale.

Kijev. Cristiano Ronaldo har med en kryptisk udtalelse efter lørdagens Champions League-triumf igen udløst spekulationer om sin fremtid i Real Madrid, skriver nyhedsbureauet dpa.

- Det var rigtig dejligt at være i Real Madrid, siger han i et interview med beIN Sport efter sejren på 3-1 over Liverpool og tilføjer:

- Jeg vil nyde dette øjeblik sammen med mine holdkammerater, og i løbet af de næste få dage vil jeg komme med et svar.

Den 33-årige Ronaldo, som nu har vundet Champions League fem gange, har før antydet et farvel til Real Madrid, som han skiftede til i 2009 fra Manchester United.

Efter sejren i Champions League-finalen sidste år samt det spanske mesterskab florerede der også rygter om, at han var på vej mod udgangsdøren.

Angiveligt i skuffelse over det, som Ronaldo opfattede som manglende opbakning fra klubbens præsident og øvrige ledelse, i en langtrukken sag mellem spilleren og de spanske skattemyndigheder.

Ronaldos bemærkninger lørdag lader til at irritere klubpræsident Florentino Pérez, skriver AFP.

- Klubben er det vigtigste, og den vigtigste ting er, at vi fejrer denne Champions League-triumf, siger han til Antena 3.

- Jeg vil ikke tale om den personlige situation for nogen som helst af spillerne, fordi, som han selv siger, der sker aldrig noget, siger Pérez med henvisning til, at Ronaldo tidligere har luftet muligheden for et farvel.

Også den dobbelte målscorer Gareth Bale, der blev skiftet ind efter godt en times spil og et par minutter senere bragte Real Madrid foran 2-1 på et akrobatisk saksespark, er i tvivl om sin fremtid i klubben.

- Jeg har brug for at spille hver uge, og det er ikke sket i denne sæson. Jeg var ude med en skade i seks uger, men jeg har været klar siden. Jeg sætter mig med min agent til sommer og diskuterer det, siger Bale ifølge AFP.

/ritzau/