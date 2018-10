Først meddelte tøjgiganten Nike, at virksomheden er 'dybt bekymret' over voldtægts-beskyldningen, som en amerikansk kvinde har rettet mod Cristiano Ronaldo. Nu er den danske undertøjsfabrikant JBS, der har samarbejdet med den portugisiske fodboldspiller de seneste fem år, også klar med en reaktion.

»Lad mig allerførst slå fast, at vi har det sådan, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist,« siger JBS-direktør Michael Alstrup til B.T. og tilføjer:

»Men når det er sagt, følger vi naturligvis sagen nøje. Det er klart, at det er træls, og hvis der er noget om tingene, er det et kæmpe problem. Ligesom i alle andre kontrakter, har vi i den med Ronaldo stående, at vi kan blive nødt til at stoppe samarbejdet, hvis der begås kriminalitet. Vi er selvfølgelig rigtig kede af sagen, men det har altså taget os 79 år at bygge et godt renommé op omkring vores virksomhed, og det skal en sag som denne ikke ødelægges af.«

JBS indgik tilbage i 2013 aftale med Ronaldo om, at han skulle være frontfigur i lanceringen af kollektionen »CR7«.

»Samarbejdet har hidtil fungeret upåklageligt, og kontrakten er flere gange blevet forlænget. Så sent som i dette forår aftalte vi, at han fortsætter hos os frem til udgangen af 2019,« fortæller Michael Alstrup.

Der er indiskutabelt, at JBS har høstet frugten økonomisk i sponsoraftalen med Ronaldo. Eksempelvis steg firmaets omsætning fra 2015/2016 til det efterfølgende regnskabsår fra 209,6 mio. kroner til 232,6 mio. kroner.

»Aftalen er med til at sikre danske arbejdspladser og eksportkroner. I sommer skiftede Ronaldo fra Real Madrid i Spanien til Juventus i Italien. Det har været med til at få salget af vores Ronaldo-undertøj til at eskalere i 'Støvlelandet'. Men det er ikke det samme som at sige, at vi fortsat vil samarbejde med ham, hvis nu virkelig der er noget om sagen,« siger Michael Alstrup.

På spørgsmålet om, hvorvidt voldtægtssagen allerede nu betragtes som et problem, svarer han bekræftende.

»Alle rygter er med til at gøre noget. Der er jo ikke nogen, der ønsker en historie, som den der kører med Ronaldo. Det er klart, at der på nye markeder, man bygger op, stilles masser af spørgsmål. Der er jo ikke nogle, der vil bygge noget nyt op, hvis det viser sig, at der er noget om sagen. Så det er en kæmpe ting,« siger Michael Alstrup.

Han understreger dog, at markedsføringen af JBS' nye Ronaldo-kollektion fortsætter.

»Vi tror fortsat på ham, og forretningen styrter derudad,« siger Michael Alstrup.

Onsdag afviste Ronaldo i to tweets påstanden.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3. oktober 2018

»Voldtægt er en afskyelig forbrydelse, der går imod, hvem jeg er, og alt jeg tror på. Jeg har ren samvittighed, og derfor kan jeg med sindro afvente resultaterne af alle undersøgelser,« skrev Ronaldo.

My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3. oktober 2018

Historien tog sin begyndelse d. 12. juni 2009, da amerikaneren Kathrun Mayorgi sammen med en veninde mødte Ronaldo på natklubben »Rain« i Las Vegas.

Her inviterede den portugisiske landsholdsspiller - ifølge søgsmålet - en gruppe mennesker op i sin penthousesuite for at nyde udsigten over spillebyen i den amerikanske ørken.

Efterfølgende har Kathryn Mayouga hævdet, at Ronaldo voldtog hende.

Amerikansk politi har bekræftet, at hun anmeldte et overgreb samme dag, og at hun senere bad dem indstille efterforskningen.

I sagen har det været fremme, at hun blev tilbudt 375.000 US-dollars - knap 2,5 mio. kroner - for at indgå en såkaldt fortrolighedsaftale.