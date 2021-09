Cristiano Ronaldo er tilbage i Manchester United efter mange år i Real Madrid og Juventus.

Og klubbens mange fans verden over kan takke en mand for, at verdensstjernen ikke endte andre steder end på Old Trafford.

Det fortæller Cristiano Ronaldo i et interview med Manchester United TV.

»Sir Alex Ferguson er hovedårsagen til, at jeg er tilbage. Han har været nøglen i min karriere, siden jeg skrev under med United i en alder af 18 år,« lyder det fra portugiseren, inden han fortsætter:

Sir Alex Ferguson og Cristiano Ronaldo. Foto: ANDREW YATES Vis mere Sir Alex Ferguson og Cristiano Ronaldo. Foto: ANDREW YATES

»Han er som en far for mig i fodboldverdenen, fordi han har hjulpet mig meget og lært mig endnu mere. I mine øjne har han en stor rolle i det her, fordi vi har det forhold, som vi har.«

Flere internationale medier skrev i sidste uge, at Cristiano Ronaldo var på vej til Manchester City, efter han havde besluttet sig for at forlade Juventus. Og der var muligvis noget om snakken, men så ringede telefonen med Sir Alex Ferguson i den anden ende, og så skiftede superstjernen mening om fremtiden.

79-årige Sir Alex Ferguson var chef i den røde del af Manchester i hele 27 år – nemlig fra 1986 til 2013. Klubben har ikke vundet Premier League, siden skotten valgte at indstille sin trænerkarriere.

»Det er den helt rigtige beslutning for mig, som jeg ser det. Jeg er meget glad for at skifte fra Juventus til Manchester. Der skal startes et nyt kapitel,« siger Cristiano Ronaldo afsluttende.