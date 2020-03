Ronaldinho, som fik inddraget sit pas i 2018, er mistænkt for at have rejst til Paraguay med et falsk pas.

Advokaten for Ronaldinho afviser, at den tidligere brasilianske fodboldstjerne og hans bror skulle have brugt falske pas til at komme ind i Paraguay.

Det siger advokaten, efter at den tidligere verdensmester og hans bror torsdag er blevet afhørt af den offentlige anklager i Asunción i mere end syv timer.

De to er mistænkt for at have rejst ind i Paraguay ved hjælp af forfalskede dokumenter.

Ronaldinho var blevet inviteret til den paraguayske hovedstad, Asunción, af en velgørenhedsorganisation for trængende børn og for at promovere sin nye bog.

Den 39-årige og hans bror ankom til anklagerens kontor torsdag morgen sammen med den paraguayske advokat Adolfo Marin.

- De besluttede sig for frivilligt at underordne sig den offentlige anklagers undersøgelse, siger advokat Adolfo Marin.

Ronaldinho "behøvede ikke at bruge noget andet dokument end sit eget", tilføjer advokaten.

Ifølge chefefterforsker Gilberto Fleitas modtog Ronaldinho et falsk pas fra den brasilianske forretningsmand Wilmondes Sousa Lira, som er blevet anholdt.

Ifølge Adolfo Marin har Ronaldinho fortalt anklageren, at de pågældende dokumenter blev givet til ham i Brasilien for en måned siden.

Ronaldinho og hans bror blev tilbageholdt på deres hotel onsdag.

Ifølge ledende anklager Federico Delfino blev de falske dokumenter opdaget ved ankomsten til den internationale lufthavn i Asunción.

Ronaldinho, der er tidligere angriber for Barcelona, AC Milan og Paris Saint-Germain, og hans bror rejste ved hjælp af "forfalskede paraguayske pas og falske identitetskort", siger Delfino.

De brasilianske myndigheder inddrog Ronaldinhos pas i november 2018, da han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader.

Skaderne var opstået i forbindelse med opførelsen af en ejendom i Porto Alegre i det sydlige Brasilien.

Ronaldinhos advokat insisterer imidlertid på, at det pensionerede fodboldikon har rejst med sine egne dokumenter og ikke er underlagt nogen rejsebegrænsninger.

En unavngiven kilde fra den paraguayske anklagemyndighed oplyser, at hverken Ronaldinho eller hans bror risikerer at blive anholdt.

/ritzau/AFP